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​Индзаги включил ротацию: Состав «Интера» на матч против «Бенфики»

29 Ноября 2023 • 22:10 Комментировать (1)
Бенфика
2:0
Интер Милан
1 2.50 X 3.35 2 2.95
1-й тайм

В среду вечером «Интер» сыграет в гостях у «Бенфики» - команды проведут матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких футболистов:

Аудеро, Дармиан, Биссек, де Врей, Ачерби, Аугусто, Аслани, Классен, Фраттези, Артаутович, Алексис Санчес.

Как видим, Симоне Индзаги решил пойти на серьёзную ротацию – в запасе остались Лаутаро Мартинес, Тюрам, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко и Зоммер. Как известно, «Интер» уже оформил себе билет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Следить за матчем «Бенфика» - «Интер» можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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Комментарии (1)
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InterSan
29 Ноября 2023 в 22:27
Не серьезную - а максимально полную. Ссыкотно от этого…….
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