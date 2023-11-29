​Индзаги включил ротацию: Состав «Интера» на матч против «Бенфики»

В среду вечером «Интер» сыграет в гостях у «Бенфики» - команды проведут матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких футболистов:

Аудеро, Дармиан, Биссек, де Врей, Ачерби, Аугусто, Аслани, Классен, Фраттези, Артаутович, Алексис Санчес.

Как видим, Симоне Индзаги решил пойти на серьёзную ротацию – в запасе остались Лаутаро Мартинес, Тюрам, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко и Зоммер. Как известно, «Интер» уже оформил себе билет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Следить за матчем «Бенфика» - «Интер» можно будет в текстовой трансляции.