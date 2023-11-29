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​Зинченко и Жезус – в основе «Арсенала» на матч с «Лансом»

29 Ноября 2023 • 22:04 Комментировать
Арсенал
1:0
Ланс
1 1.38 X 5.00 2 9.00
1-й тайм

В пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Арсенал» на своём поле сыграет против «Ланса». Рулевой «канониров» Микель Артета доверил место на поле с первых минут таким футболистам:

Райя, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Жезус.

Поединок между «Арсеналом» и «Лансом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 23:00. Следить за развитием событий на поле «Эмирейтс» можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Арсенал» занимает первое место в своём группе (9 очков), а «Ланс» - третье (5 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон

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