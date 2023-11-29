​Захарян впервые попал в основной состав «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» будет принимать «Ред Булл Зальцбург». Стоит сказать, что российский полузащитник Арсен Захарян попал в основной состав испанской команды.

Для Захаряна это первое попадание в основу «Реал Сосьедада» в Лиге чемпионов. Ранее в этом турнире за испанскую команду россиянин играл дважды, но в обоих случаях он выходил на замену.

Матч «Реал Сосьедад» - «Ред Булл Зальцбург» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Всего за «Реал Сосьедад» Захарян провёл 11 матчей. В них россиянин не отмечался результативными действиями.