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​Захарян впервые попал в основной состав «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов

29 Ноября 2023 • 22:01 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Ред Булл Зальцбург
1 1.45 X 4.70 2 7.70
1-й тайм

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» будет принимать «Ред Булл Зальцбург». Стоит сказать, что российский полузащитник Арсен Захарян попал в основной состав испанской команды.

Для Захаряна это первое попадание в основу «Реал Сосьедада» в Лиге чемпионов. Ранее в этом турнире за испанскую команду россиянин играл дважды, но в обоих случаях он выходил на замену.

Матч «Реал Сосьедад» - «Ред Булл Зальцбург» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Всего за «Реал Сосьедад» Захарян провёл 11 матчей. В них россиянин не отмечался результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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