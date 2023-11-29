Гарначо – самый молодой после Месси аргентинец, забивший в Лиге чемпионов

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

19-летний футболист поразил ворота «Галатасарая» на 11-й минуте встречи, которая проходит в Турции. Как отмечает Football Talk, Гарначо стал самым молодым со времён Лионеля Месси аргентинцем, отличившимся в Лиге чемпионов. Восходящей звезде «красных дьяволов» сейчас 19 лет и 4 месяца, в то время как восьмикратный обладатель «Золотого мяча» был на год моложе к моменту своего дебютного забитого мяча в турнире.

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