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​Кварацхелия – в основе: «Наполи» озвучил состав на игру с «Реалом»

29 Ноября 2023 • 21:55 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Наполи
1 1.90 X 3.90 2 4.10
1-й тайм

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» будет играть против «Реала» на выезде. Наставник итальянской команды Вальтер Маццарри принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Симеоне, Зелиньски, Политано, ди Лоренцо, Лоботка, Кварацхелия, Замбо-Ангисса.

«Реал» и «Наполи» начнут матч в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

После четырёх сыгранных туров Лиги чемпионов «Реал» имеет в своём активе 12 очков, а «Наполи» - 7.

Состав «Реала» на эту игру был объявлен чуть раньше. Ознакомиться с ним можно в нашей новости.

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Евро-Футбол.Ру,
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