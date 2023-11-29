​Кварацхелия – в основе: «Наполи» озвучил состав на игру с «Реалом»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» будет играть против «Реала» на выезде. Наставник итальянской команды Вальтер Маццарри принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Симеоне, Зелиньски, Политано, ди Лоренцо, Лоботка, Кварацхелия, Замбо-Ангисса.

«Реал» и «Наполи» начнут матч в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

После четырёх сыгранных туров Лиги чемпионов «Реал» имеет в своём активе 12 очков, а «Наполи» - 7.

Состав «Реала» на эту игру был объявлен чуть раньше. Ознакомиться с ним можно в нашей новости.