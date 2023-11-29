Рамос – лучший бомбардир Лиги чемпионов среди защитников наряду с двумя игроками

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос вышел на первое место по голам в Лиге чемпионов среди футболистов обороны.

37-летний игрок открыл счёт в матче против ПСВ, отличившись на 24-й минуте. Как сообщает Opta, для Рамоса это 16-й гол в Лиге чемпионов – лучший показатель среди защитников за всю историю турнира наряду с бразильцем Роберто Карлосом и испанцем Херардом Пике. Позади в рейтинге остались Иван Эльгера (15) и Дани Алвес (12).

Напомним, что Серхио Рамос вернулся в «Севилью» в сентябре. Ранее он выступал за «ПСЖ», а основную часть карьеры провёл в мадридском «Реале».

Текстовая трансляция матча «Севилья» – ПСВ проходит на сайте LiveResult.ru.