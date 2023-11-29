Рамос стал автором 10000-го гола в истории Лиги чемпионов

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос забил юбилейный для турнира гол.

Испанец поразил ворота нидерландского ПСВ на 24-й минуте проходящего сейчас матча пятого тура групповой стадии. По данным Opta, этот гол стал 10000-м по счёту за всю историю турнира (с 1992 года, когда был принят новый формат), не считая поединки квалификации. 31 год назад автором первого гола стал Даниэль Амокачи из «Брюгге».

В случае победы в сегодняшнем матче «Севилья» выйдет на вторую строчку в турнирной таблице, а ПСВ останется третьим. Другие участники квартета – лондонский «Арсенал» и «Брюгге» – проведут свой матч в 23:00 по московскому времени.