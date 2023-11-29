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​Беллингем – в основе «Реала» на матч против «Наполи»

29 Ноября 2023 • 21:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Наполи
1 1.90 X 3.90 2 4.10
Через 1 ч. 1 мин.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать «Наполи». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Себальос, Кроос, Беллингем, Браим Диас, Вальверде, Родриго.

Матч «Реал» - «Наполи» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Реалу» достаточно не проиграть «Наполи» дома, чтобы за тур до финиша обеспечить себе первое место в группе Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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