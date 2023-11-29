​«90 минут агрессивной поддержки»: Фанаты «Галатасарая» подготовились к матчу с «Манчестер Юнайтед»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» принимает «Манчестер Юнайтед». Как сообщают турецкие СМИ, ультрас стамбульского клуба перед игрой разослали сообщения фанатам. В них говорится о том, что во время игры на трибунах нельзя пользоваться мобильными телефонами. Ультрас призывают болельщиков направить все силы на поддержку команды.

«90 минут агрессивной поддержки. Идите на битву вместе с командой!» - говорится в сообщении.

Следить за матчем между «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.