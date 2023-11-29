Мауро: У «Наполи» хорошие шансы выиграть в Мадриде у «Реала»

Бывший игрок «Наполи» Массимо Мауро в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между неаполитанцами и «Реалом».

«Матч с «Реалом» очень важен для «Наполи». Это большая возможность для команды обрести уверенность в своих силах и большая возможность для Маццарри закрепить свой тренерский статус. Думаю, что в Мадриде у «Наполи» хороший шанс выиграть, тем более «Реал» не так мотивирован, а «Наполи» нужно выигрывать и выходить из группы», — сказал Мауро.

Матч пятого тура «Реал» - «Наполи» состоится сегодня, 29 ноября. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.