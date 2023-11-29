«Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В проходит матч пятого тура Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед».
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Видеотрансляция матча Галатасарай - Манчестер Юнайтед
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Протокол игры
|11'Гарначо Алехандро (0:1)
|18'Фернандеш Бруну (0:2)
|(1:2) Зиеш Хаким29'
Онана Андре•Уан-Биссака Аарон•Магуайр Гарри•Линделоф Виктор•Шоу Люк•Мактоминай Скотт•Амрабат Софьян• 45'Антони•Фернандеш Бруну• 27'Гарначо Алехандро•Хёйлунн Расмус
29 ноября.
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