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«Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

29 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать
Галатасарай
1:2
Манчестер Юнайтед
1 2.70 X 3.75 2 2.60
перерыв

В проходит матч пятого тура Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Галатасарай1:2Манчестер Юнайтед
 11'Гарначо Алехандро (0:1)
 18'Фернандеш Бруну (0:2)
(1:2) Зиеш Хаким29' 
Муслера ФернандоБоэ Саша  42'Айхан КанБардакчи АбдулкеримАнхелиньо ХосеТоррейра ЛукасН'Домбеле ТангайЗиеш ХакимМертенс ДрисЗаха УилфридИкарди Мауро
Запасные: Йылмаз БарышНельссон ВикторБакамбу СедрикДемирбай КеремАктюркоглу МухаммедТетеКаратас КазимджанОливейра СержиуГювенч Гюнай
Онана АндреУан-Биссака АаронМагуайр ГарриЛинделоф ВикторШоу ЛюкМактоминай СкоттАмрабат Софьян  45'АнтониФернандеш Бруну  27'Гарначо АлехандроХёйлунн Расмус
Запасные: Варан РафаэльМежбри ХаннибалГор ДэниелМарсьяль АнтониРегилон СерхиоПельистри ФакундоМайну КоббиХитон ТомБайиндыр АлтайХьюджилл ДжоДалот Диогу
29 ноября.
Текстовая трансляция 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед

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