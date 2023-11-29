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«Севилья» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

29 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать
Севилья
1:0
ПСВ
1 2.80 X 3.60 2 2.48
перерыв

«Севилья» и ПСВ проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Севилья - ПСВ

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Севилья1:0ПСВ
(1:0) Рамос Серхио24' 
Дмитрович МаркоНавас ХесусГудель НеманьяРамос СерхиоАкунья МаркосРакитич ИванФернандо РежесСоу ДжибрилОкампос ЛукасЭн-Несири ЮссефЛукебакио Доди
Запасные: Ньянзу ТангиТоррес ОливерФлорес АльбертоСалас КикеАрболь МатиасГаттони ФедерикоДиас МарианоХуанлу СанчесПедроса АдриаБуэно МануХордан ХоанМир Рафа
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреБоскальи ОливьеДест СерджиньоТиль ГусСхаутен ЙердиВеерман ЙоэйБакайоко ЖоанДе Йонг ЛюкЛосано Ирвинг  33' 44' (Вертессен Йорбе ( 44')
Запасные: Тильман МаликДроммел ЙоэлВатерман БойПепи РикардоСайбари ИсмаэльСамбо ШурандиОбиспо АрмандоЖуниор МауроБабади ИсаакЛанг НоаВан Анхольт Патрик
29 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСВ

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СЕВИЛЬЯ ПСВ
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