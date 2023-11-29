«Севилья» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

«Севилья» и ПСВ проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Севилья - ПСВ
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Рамос Серхио24'
Дмитрович Марко•Навас Хесус•Гудель Неманья•Рамос Серхио•Акунья Маркос•Ракитич Иван•Фернандо Режес•Соу Джибрил•Окампос Лукас•Эн-Несири Юссеф•Лукебакио Доди
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Тиль Гус•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк•Лосано Ирвинг 33'44' (Вертессен Йорбе (44')
29 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Бан пользователя