Рамос, Ракитич и Навас – в составе «Севильи» на матч с ПСВ

Диего Алонсо и Петер Бос объявили составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Севильей» и ПСВ.

Состав «Севильи»: Дмитрович, Акунья, Рамос, Гудель, Навас, Фернандо, Ракитич, Соу, Окампос, Лукебакио, Эн-Несири.

Состав ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи, Рамальо, Тезе, Схаутен, Тиль, Веерман, Бакайоко, Лосано, де Йонг.

Встреча пройдёт на «Рамон Санчес Писхуан» в среду, 29 ноября. Стартовый свисток назначен на 20:45 по московскому времени. С двумя очками «Севилья» замыкает турнирную таблицу группы B. ПСВ и «Ланс» с пятью баллами делят второе место.