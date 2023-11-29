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Рамос, Ракитич и Навас – в составе «Севильи» на матч с ПСВ

29 Ноября 2023 • 19:45 Комментировать
Севилья
...
ПСВ
1 2.65 X 3.60 2 2.60
Через 0 ч. 19 мин.

Диего Алонсо и Петер Бос объявили составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Севильей» и ПСВ.

Состав «Севильи»: Дмитрович, Акунья, Рамос, Гудель, Навас, Фернандо, Ракитич, Соу, Окампос, Лукебакио, Эн-Несири.

Состав ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи, Рамальо, Тезе, Схаутен, Тиль, Веерман, Бакайоко, Лосано, де Йонг.

Встреча пройдёт на «Рамон Санчес Писхуан» в среду, 29 ноября. Стартовый свисток назначен на 20:45 по московскому времени. С двумя очками «Севилья» замыкает турнирную таблицу группы B. ПСВ и «Ланс» с пятью баллами делят второе место.

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СЕВИЛЬЯ ПСВ
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