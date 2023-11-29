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Магуайр – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги чемпионов против «Галатасарая»

29 Ноября 2023 • 19:34 Комментировать
Галатасарай
...
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.85 2 2.50
Через 0 ч. 19 мин.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Галатасарая» на выезде. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Линделоф, Шоу, Амрабат, Мактоминай, Фернандеш, Антони, Гарначо, Хёйлунн.

Матч «Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 20:45 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее, четвёртое место в группе А. Команда Эрика тен Хага набрала 3 очка. Выше идут «Галатасарай», «Копенгаген» (по 4 очка) и «Бавария» (12 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

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