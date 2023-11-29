Магуайр – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги чемпионов против «Галатасарая»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Галатасарая» на выезде. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Линделоф, Шоу, Амрабат, Мактоминай, Фернандеш, Антони, Гарначо, Хёйлунн.

Матч «Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 20:45 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее, четвёртое место в группе А. Команда Эрика тен Хага набрала 3 очка. Выше идут «Галатасарай», «Копенгаген» (по 4 очка) и «Бавария» (12 очков).