Бруну Фернандеш: Для «Манчестер Юнайтед» важно продолжить борьбу в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о предстоящей игре группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Нам важно продолжить борьбу в турнире. Будет обидно, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в плей-офф. Наша задача — одержать победу над «Галатасараем», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

После четырех туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка.

Матч «Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.