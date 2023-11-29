Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Бруну Фернандеш: Для «Манчестер Юнайтед» важно продолжить борьбу в Лиге чемпионов

29 Ноября 2023 • 16:13 Комментировать
Галатасарай
...
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.85 2 2.50
Через 3 ч. 30 мин.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о предстоящей игре группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Нам важно продолжить борьбу в турнире. Будет обидно, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в плей-офф. Наша задача — одержать победу над «Галатасараем», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

После четырех туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка.

Матч «Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
12:47
Клиенты PARI: «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Галатасарая»
09:58
Наставник «Галатасарая» Бурук: «Наша задача — победить «Манчестер Юнайтед» и выйти из группы»
02:18
Галатасарай - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
17:06
Хёйлунн и Антони – в общей группе «Манчестер Юнайтед»
16:45
Тен Хаг: «С момента первой игры с «Галатасараем» мы стали более стабильными»
14:31
Уан-Биссака: «Я всё ещё поддерживаю связь с Заха, наши дуэли в «Кристал Пэласе» очень помогли мне»
11:55
Галатасарай — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 29 ноября 2023
27 Ноября
12:16
Галатасарай – Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 29 ноября 2023
09 Ноября
09:35
Шалимов — о пенальти в ворота «Копенгагента»: «Это же бред!»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.11.23 в 20:45
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
2.01 3.80 3.45
Видео
29.11.23 в 20:45
Галатасарай Галатасарай
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.40 3.85 2.01
Видео
29.11.23 в 23:00
Бавария Бавария
Копенгаген Копенгаген
1.25 6.60 9.80
Видео
29.11.23 в 23:00
Арсенал Арсенал
Ланс Ланс
1.43 5.00 6.60
Видео
29.11.23 в 23:00
Брага Брага
Унион Берлин Унион Берлин
2.23 3.70 3.00
Видео
29.11.23 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
1.56 4.30 5.60
Видео
29.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Наполи Наполи
1.64 4.20 4.90
Видео
29.11.23 в 23:00
Бенфика Бенфика
Интер Милан Интер Милан
2.38 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
16:13 · Лига чемпионов
Бруну Фернандеш: Для «Манчестер Юнайтед» важно продолжить борьбу в Лиге чемпионов
15:24 · Италия. Серия А
Осимхен начнёт матч с «Реалом» на скамейке
13:31 · Лига чемпионов
Оуэн считает, что судья поставил «левый» пенальти в пользу «ПСЖ»
12:18 · Лига чемпионов
Эрмосо: «Атлетико» мог забить больше «Фейеноорду»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Холанн стал лучшим бомбардиром в 2023 году, обогнав Кейна
11:16 · Лига чемпионов
Ширер: «Ньюкасл» провёл хорошую игру, но ужасное решение судей всё испортило»
10:33 · Лига чемпионов
Исак повторил достижение легенды «Ньюкасла» Ширера
10:26 · Лига чемпионов
Исак назвал причину, почему «Ньюкасл» упустил победу над «ПСЖ»
10:04 · Лига чемпионов
Холанн установил сразу два рекорда Лиги чемпионов
09:59 · Лига чемпионов
Пепе: «Порту» не заслуживал поражения в матче с «Барселоной»
09:58 · Лига чемпионов
Наставник «Галатасарая» Бурук: «Наша задача — победить «Манчестер Юнайтед» и выйти из группы»
09:55 · Лига чемпионов
​Лофтус-Чик: «Бывают такие дни, когда не идёт»
09:52 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о камбэке «Манчестер Сити»
09:46 · Лига чемпионов
В «Боруссии» назвали ближайшую цель в Лиге чемпионов
09:40 · Лига чемпионов
Артета: «Арсенал» нацелен на первое место в группе»
Все новости
Рекомендуем