Оуэн считает, что судья поставил «левый» пенальти в пользу «ПСЖ»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Ньюкасла» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Мое сердце разрывается от боли за «Ньюкасл». Это была отличная игра от команды. Там и близко не было пенальти. Мы далеки от последовательного применения правила игры рукой», - оставил сообщение Майкл в социальных сетях.

Напомним, что судья назначил 11-метровый в ворота «Ньюкасла» в добавленное время. К точке подошел звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и хладнокровно реализовал свой шанс.

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