Эрмосо: «Атлетико» мог забить больше «Фейеноорду»

Защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо высказался относительно победы над роттердамским «Фейеноордом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Матрасники» выиграли со счетом 3:1.

«Мы продемонстрировали свой дух, хорошо контролировали мяч и отлично выходили в контратаки. «Атлетико» создал несколько верных моментов. Думаю, мы могли забить больше голов. Впрочем, мы довольны результатом и выходом в плей-офф», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром подопечные Диего Симеоне с 11 баллами занимают первое место в группе Е.