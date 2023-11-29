Ширер: «Ньюкасл» провёл хорошую игру, но ужасное решение судей всё испортило»

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о поединке между «сороками» и французским «ПСЖ» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Каждый из футболистов «Ньюкасла» провел хорошую игру. Но из-за ужасного решения судей все пошло насмарку. «Ньюкасл» - вы молодцы», - гласит сообщение Ширера в социальных сетях.

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Париже и завершилась вничью со счетом 1:1. «Ньюкасл» был очень близок к победе, однако в добавленное время главный судья назначил пенальти в ворота англичан. К точке подошел нападающий Килиан Мбаппе и успешно реализовал удар.