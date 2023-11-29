Исак повторил достижение легенды «Ньюкасла» Ширера

Шведский центрфорвард Александр Исак повторил достижение легенды «Ньюкасла» Алана Ширера. Скандинав стал первым игроком после англичанина, сумевшим забить за «сорок» в гостевом поединке Лиги чемпионов.

Во вторник, 28 ноября, «Ньюкасл» на выезде встречался с французским «ПСЖ». Матч завершился вничью со счетом 1:1. Английский клуб пропустил ответный мяч с пенальти в добавленное время.

После пяти проведенных туров «Ньюкасл» набрал пять баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Что касается «ПСЖ», то французский коллектив с семью очками находится на второй строчке.