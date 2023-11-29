Исак назвал причину, почему «Ньюкасл» упустил победу над «ПСЖ»

Форвард «Ньюкасла» Александр Исак дал комментарий после выездного поединка против «ПСЖ» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Очень досадно пропускать на последних секундах. Мы слишком рано начали защищаться, но я горжусь нашей командой. «Ньюкасл» всегда стремится к победе. Это очко может сыграть важную роль в дальнейшем. В последнем туре у нас есть цель. Мы понимаем за что боремся», - передает слова шведского нападающего пресс-служба УЕФА.

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов «Ньюкасл» встретится с «Миланом».