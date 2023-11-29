Холанн установил сразу два рекорда Лиги чемпионов

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн стал автором двух рекордов в Лиге чемпионов после матча против «РБ Лейпцига» в пятом туре групповой стадии. «Горожане» выиграли со счетом 3:2, в активе норвежца один из голов.

Как информирует ESPN FC, Холанн быстрее всех смог забить 40 мячей в ЛЧ. На это скандинаву понадобилось 35 поединков. Кроме того, Эрлинг побил достижение француза Килиана Мбаппе и стал самым молодым футболистом, которому удалось покорить отметку в 40 голов в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» досрочно гарантировал себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав 15 очков в пяти турах.