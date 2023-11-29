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Пепе: «Порту» не заслуживал поражения в матче с «Барселоной»

29 Ноября 2023 • 09:59 Комментировать

Центральный защитник «Порту» Пепе высказался о матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Встреча завершилась поражением «драконов» со счетом 1:2.

«Мы стартовали в этой игре не так, как хотелось бы. Однако по ходу встречи команда обрела уверенность. Мы смогли забить первыми, но затем «Барса» сравняла счет. После перерыва соперник прибавил. «Порту» постоянно искал шансы, чтобы отыграться. Нам обидно, ведь мы не заслуживали поражения», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После пяти туров португальский клуб с девятью очками занимает второе место в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Пепе
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