Наставник «Галатасарая» Бурук: «Наша задача — победить «Манчестер Юнайтед» и выйти из группы»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Специалист назвал грядущее противостояние с манкунианцами особенной игрой для турецкого клуба. Бурук выразил надежду на то, что «Галатасараю» удастся обыграть соперника и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

«Наша цель — выйти из группы. «Юнайтед» поменялся и стал лучше по сравнению с нашим первым матчем. Наша задача — победить. Надо показать хороший футбол и добиться победы», — приводит слова Бурука пресс-служба УЕФА.

Матч «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 29 ноября, в Стамбуле. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. На данный момент турецкий клуб занимает третье место в квартете A, опережая четвёртых манкунианцев на одно очко.