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Лига чемпионов

​Лофтус-Чик: «Бывают такие дни, когда не идёт»

29 Ноября 2023 • 09:55 Комментировать
Милан
1:3
Боруссия Д

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» проиграл дома дортмундской «Боруссии», серьезно ухудшив свое турнирное положение. Итоги прошедшего матча прокомментировал английский легионер итальянского клуба Рубен Лофтус-Чик, который считает, что его команде попросту не повезло.

- Матч был равным, мы хорошо начали его, но забили они, и у нас появились сложности. Сегодня был такой день, когда не шло. Мы еще может пройти в следующий раунд, надо стараться. Постараемся выиграть дома у «Ньюкасла», - цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рубен Лофтус-Чик

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