​Лофтус-Чик: «Бывают такие дни, когда не идёт»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» проиграл дома дортмундской «Боруссии», серьезно ухудшив свое турнирное положение. Итоги прошедшего матча прокомментировал английский легионер итальянского клуба Рубен Лофтус-Чик, который считает, что его команде попросту не повезло.

- Матч был равным, мы хорошо начали его, но забили они, и у нас появились сложности. Сегодня был такой день, когда не шло. Мы еще может пройти в следующий раунд, надо стараться. Постараемся выиграть дома у «Ньюкасла», - цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.