Гвардиола высказался о камбэке «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над немецким «РБ Лейпцигом» (3:2) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Это был матч Лиги чемпионов. Наш соперник часто выходил в плей-офф в последние сезоны. В прошедшем поединке игроки «Сити» плохо действовали в обороне. Мы проиграли много единоборств. Но команда смогла хорошо отреагировать. Мы первые в группе, и я очень доволен. Во втором тайме команда бежала, билась и показала свой характер», - цитирует тренера BBC.

«Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф, набрав 15 очков в пяти встречах.