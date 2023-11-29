В «Боруссии» назвали ближайшую цель в Лиге чемпионов

Себастьян Кель, который занимает пост спортивного директора дортмундской «Боруссии», дал интервью журналистам после поединка против «Милана» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Шмели» одержали победу со счетом 3:1.

«Это было настоящим заявлением – мы гарантировали себе плей-офф после пяти матчей. Мало кто ждал от «Боруссии» такого результата. Команда провела отличную игру на выезде и одержала еще одну гостевую победу. Наш клуб находится на правильном пути. Ближайшая цель – победа в группе», - передает слова функционера пресс-служба клуба.

По итогам пяти туров «Боруссия» набрала десять очков и занимает первое место в квартете F.