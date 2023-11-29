Артета: «Арсенал» нацелен на первое место в группе»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Ланса» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы нацелены на победу в этой встрече. Команда настроена занять первое место в группе, мы можем это гарантировать в предстоящем матче. Я и мои подопечные наслаждаемся выступлением в Лиге чемпионов. Это тот уровень, на котором должен находиться «Арсенал». Нужно продолжать в том же духе», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «канониров».

После четырех туров лондонский коллектив лидирует в группе В с девятью очками.