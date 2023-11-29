Капелло: «Милану» не хватало Лофтус-Чика и Леау»

Итальянский специалист Фабио Капелло, в прошлом тренировавший «Милан», прокомментировал поражение клуба от дортмундской «Боруссии» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов. Капелло считает, что «Милан» пострадал из-за травм, будучи вынужденным сыграть без Леау.

- Не хватало Леау, игрока, который может решить исход матча. Третий гол пригвоздил игроков «Милана». Еще не хватало Лофтус-Чика - очень серьезно не хватало, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Стоит, однако, заметить, что Лофтус-Чик на самом деле сыграл в прошедшем матче.

В последнем туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» сыграет с английским «Ньюкаслом».