Сарри: «Лацио» отлично показывает себя в Лиге чемпионов»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов римский «Лацио» одержал победу над шотландским «Селтиком» со счетом 2:0. Наставник итальянского клуба Маурицио Сарри прокомментировал результат встречи.

«Мы провели отличный матч в невероятной атмосфере. Рад за команду и наших болельщиков. «Лацио» отлично показывает себя в Европе, но нужно вернуть такой же уровень и в Серию А. Команда фокусируется на одном турнире. Нам необходимо прийти в себя в чемпионате Италии, чтобы подняться на более высокое место», - передает слова тренера Lazio Channel.

После пяти туров «Лацио» набрал десять очков и занимает второе место в группе Е.