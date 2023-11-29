​Костакурта: «Промах Жиру - неудача, но «Милан» всё равно должен был сыграть лучше»

Итальянский «Милан» потерпел домашнее поражение в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов, команда Стефано Пиоли проиграла дортмундской «Боруссии». Бывший защитник команды Алессандро Костакурта, выступавший за «Милан» в промежуток с 1986 по 2007 год, пожурил не реализовавшего пенальти Оливье Жиру, но отметил, что команда и без этого должна была сыграть лучше.

-Мы пропустили три гола в домашнем матче. Это всегда означает, что соперник подготовился к игре лучше. Промах Жиру был очень болезненным, но команда должна была справиться с этим лучше, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.