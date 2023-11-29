«Барселона» вышла в плей-офф ЛЧ впервые после ухода Месси

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на домашнем стадионе принимала «Порту». «Сине-гранатовые» одержали победу со счетом 2:1.

Благодаря этому успеху подопечные Хави Эрнандеса пробились в плей-офф турнира. Примечательно, что «Барселона» сделала это впервые после ухода аргентинского форварда Лионеля Месси. Нападающий покинул столицу Каталонии летом 2021 года.

После пяти проведенных туров «Барселона» набрала 12 баллов и занимает первое место в своей группе. В заключительном матче групповой стадии каталонский коллектив встретится с «Антверпеном».