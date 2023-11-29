Энрике - о ничьей с «Ньюкаслом»: «ПСЖ» заслужил победу»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результат поединка против «Ньюкасла» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Я горжусь своей командой. Думаю, мы заслужили победу, у нас было больше голевых моментов, но мяч не шел в ворота. У нас остался один поединок, если мы победим, то займем первое место в группе. Но даже в случае поражения у нас будут шансы пройти дальше. Это сложно, но мы надеемся на победу в Дортмунде», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти туров парижская команда набрала семь баллов и занимает второе место в группе F.