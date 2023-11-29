Канселу: «Барселона» заслуженно вышла в плей-офф Лиги чемпионов»

Защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу прокомментировал домашнюю победу над «Порту» (2:1) во встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«На этот матч был настрой как на финал. Мы победили и досрочно шагнули в плей-офф турнира. «Барселона» это заслужила. Мне комфортно действовать на левом фланге обороны, если это будет нужно. Я готов на все для достижения командного результата», - передает слова португальского футболиста пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром «сине-гранатовые» гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 баллов.