Фоден прокомментировал камбэк «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал результат матча с «РБ Лейпцигом» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Горожане» одержали волевую победу со счетом 3:2.

«Мы выполнили свою работу, хоть это было и непросто в этот раз. Этот матч прошел сложнее, чем ожидалось. Команда провела плохой первый тайм, мы действовали очень небрежно. Но нужно уметь преодолевать такие ситуации, что мы и сделали после перерыва. Нам нужно было забить гол, чтобы перевернуть игру», - приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» набрал 15 очков в пяти турах и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.