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Триппьер: «Ньюкасл» показал, что может конкурировать с любой командой»

29 Ноября 2023 • 08:48 Комментировать

Фланговый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер прокомментировал результат поединка против «ПСЖ» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Я горжусь нашей командой. У нас много травмированных, но даже в таком составе мы смогли добыть одно очко. «Ньюкаслу» по силам соперничать с любой командой, мы доказали это в противостоянии с парижанами. Но команда огорчена итоговым результатом», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «ПСЖ» смог отыграться благодаря пенальти, который в компенсированное время реализовал нападающий Килиан Мбаппе.

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