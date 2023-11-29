Тренер «Ньюкасла» Хау: «Не могу смириться, это не пенальти»

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал ничейный результат поединка против «ПСЖ» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился вничью со счетом 1:1, парижане смогли спастись благодаря пенальти в добавленное время.

«Я до сих пор не могу смириться с этим результатом. Плохо себя чувствую, но в то же время доволен игрой своих подопечных. Не думаю, что там был пенальти. Это не 11-метровый, когда мяч сначала попадает в грудь, а затем отскакивает в руку. Но я не могу спорить. До этого момента рефери отлично работал», - передает слова Хау BBC Sport.

Напомним, что «ПСЖ» смог отыграться благодаря голу Килиана Мбаппе на последних минутах встречи.