Мбаппе - о спасении «ПСЖ»: «Трудно принять такой результат»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с представителями СМИ после домашнего матча против «Ньюкасла» (1:1) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Этот результат трудно принять, ведь у нас было много шансов, чтобы забить. В футболе такое случается, когда играешь лучше, но можешь не победить. Это и произошло в прошедшем поединке. Теперь нам нужно выигрывать в Дортмунде, поскольку «ПСЖ» хочет финишировать на первом месте», - цитирует форварда TNT Sports.

После пяти сыгранных туров парижский клуб набрал семь баллов и занимает второе место в таблице группы F.