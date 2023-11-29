Фелиш: «Я забил важный гол для «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш поделился впечатлениями от матча против «Порту» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 2:1.

«Я забил важный мяч для команды. Выхожу на каждый поединок, чтобы показать лучшую версию себя. Если забиваю гол, то это круто, если же нет, то пытаюсь приложить максимум усилий для успешного выступления команды», - передает слова форварда CNN Portugal.

После пяти туров «сине-гранатовые» набрали 12 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. «Порту» с девятью очками идет вторым.