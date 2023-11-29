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Лига чемпионов

​Хави: «Мы показали победный менталитет»

29 Ноября 2023 • 08:28 Комментировать
Барселона
2:1
Порту

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» обыграла в домашнем матче «Порту», несмотря на то, что пропустила первой. Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес доволен игрой своих подопечных, особенно тем, что они не стушевались после первого пропущенного гола.

- Я очень доволен игрой команды. Мы обеспечили себе место в плей-офф - команда нуждалась в этом после неудач последних лет. Важный шаг в правильном направлении, мы выполнили одну из промежуточных задач, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

В последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в 2015 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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