Терзич: «Боруссия» рада, что вышла из группы смерти»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался касательно победы над «Миланом» (3:1) в поединке групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы рады, что досрочно гарантировали себе выход в плей-офф из группы смерти. Очень радует, что команда одержала две победы на выезде. У нас были проблемы с некоторыми футболистами. Теперь же у команды есть немного больше времени для восстановления, ведь следующий поединок в воскресенье», - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

«Боруссия» набрала десять очков и досрочно вышла в плей-офф. В заключительном туре дортмундцы на своем поле примут «ПСЖ».