Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Фейеноордом»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над роттердамским «Фейеноордом» (3:1) в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Рад за своих подопечных. Мы знали, что будет сложно противостоять этому сопернику, но команда справилась. «Атлетико» показал тот футбол, который хотел. Продолжаем трудиться, нам еще нужно понять, на каком месте мы финишируем», - передает слова аргентинского специалиста Movistar.

Перед заключительным туром группового этапа «матрасники» набрали 11 баллов и занимают первое место в своей группе. На второй позиции идет римский «Лацио» с десятью очками.