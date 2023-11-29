Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Фейеноордом»

29 Ноября 2023 • 08:17 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над роттердамским «Фейеноордом» (3:1) в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Рад за своих подопечных. Мы знали, что будет сложно противостоять этому сопернику, но команда справилась. «Атлетико» показал тот футбол, который хотел. Продолжаем трудиться, нам еще нужно понять, на каком месте мы финишируем», - передает слова аргентинского специалиста Movistar.

Перед заключительным туром группового этапа «матрасники» набрали 11 баллов и занимают первое место в своей группе. На второй позиции идет римский «Лацио» с десятью очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фейеноорд Диего Симеоне ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.11.23 в 20:45
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
2.01 3.80 3.45
Видео
29.11.23 в 20:45
Галатасарай Галатасарай
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.40 3.85 2.01
Видео
29.11.23 в 23:00
Бавария Бавария
Копенгаген Копенгаген
1.25 6.60 9.80
Видео
29.11.23 в 23:00
Арсенал Арсенал
Ланс Ланс
1.43 5.00 6.60
Видео
29.11.23 в 23:00
Брага Брага
Унион Берлин Унион Берлин
2.23 3.70 3.00
Видео
29.11.23 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
1.56 4.30 5.60
Видео
29.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Наполи Наполи
1.64 4.20 4.90
Видео
29.11.23 в 23:00
Бенфика Бенфика
Интер Милан Интер Милан
2.38 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
09:30 · Лига чемпионов
Капелло: «Милану» не хватало Лофтус-Чика и Леау»
09:20 · Лига чемпионов
Сарри: «Лацио» отлично показывает себя в Лиге чемпионов»
09:15 · Лига чемпионов
​Костакурта: «Промах Жиру - неудача, но «Милан» всё равно должен был сыграть лучше»
09:14 · Лига чемпионов
«Барселона» вышла в плей-офф ЛЧ впервые после ухода Месси
09:09 · Лига чемпионов
Энрике - о ничьей с «Ньюкаслом»: «ПСЖ» заслужил победу»
09:00 · Лига чемпионов
Канселу: «Барселона» заслуженно вышла в плей-офф Лиги чемпионов»
08:54 · Лига чемпионов
Фоден прокомментировал камбэк «Манчестер Сити»
08:54 · Лига чемпионов
Фоден прокомментировал камбэк «Манчестер Сити»
08:48 · Лига чемпионов
Триппьер: «Ньюкасл» показал, что может конкурировать с любой командой»
08:43 · Лига чемпионов
Тренер «Ньюкасла» Хау: «Не могу смириться, это не пенальти»
08:36 · Лига чемпионов
Мбаппе - о спасении «ПСЖ»: «Трудно принять такой результат»
08:29 · Лига чемпионов
Фелиш: «Я забил важный гол для «Барселоны»
08:28 · Лига чемпионов
​Хави: «Мы показали победный менталитет»
08:24 · Лига чемпионов
Терзич: «Боруссия» рада, что вышла из группы смерти»
08:17 · Лига чемпионов
Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Фейеноордом»
Все новости
Рекомендуем