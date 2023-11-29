​Джованни Симеоне: «Матчи с «Реалом» - особые для меня, ведь я болею за «Атлетико»

Итальянский «Наполи», в котором выступает Джованни Симеоне, сыграет в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом». Для аргентинского футболиста это принципиальный матч, и он пояснил, почему. Дело в том, что болеет он за злейшего врага «Реала» - мадридский «Атлетико», которым уже двенадцать лет руководит его отец Диего Симеоне.

- Это важный матч для «Наполи» в свете борьбы за следующий раунд, но важен он и для меня лично. Ведь в моем сердце - мадридский «Атлетико». Я фанат этого клуба, как и фанат своего отца, - цитирует слова Джованни Симеоне итальянское новостное агентство ITASportPress.