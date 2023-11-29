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​Пиоли: «Промах Жиру? Случается»

29 Ноября 2023 • 07:49 Комментировать
Милан
1:3
Боруссия Д

Итальянский «Милан» проиграл в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии». Все могло сложиться иначе, если бы французский нападающий Оливье Жиру забил пенальти на шестой минуте. Но он не смог сделать этого. Наставник клуба Стефано Пиоли поддержал его в этой ситуации:

- Я обсуждал этот промах с Оливье, игрок его класса должен быстро преодолеть этот момент. Случается. Очевидно, что промах с пенальти привел к тому, что для Жиру это был не лучший вечер, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В последнем туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Ньюкаслом».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Стефано Пиоли ещё теги

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