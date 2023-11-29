​Хуммельс: «Хотим первое место в группе»

Дортмундская «Боруссия» прекрасно выступает в своей группе Лиги чемпионов, в пятом туре группового раунда команда обыграла в гостевом матче «Милан» со счетом 3:1. Теперь дортмундцы хотят удачно выступить в последнем туре против «ПСЖ» и гарантировать себе первое место, заявил Матс Хуммельс, один из ветеранов клуба.

- Мы хотим сделать то же самое через две недели и завоевать первое место в группе на радость нашим болельщикам, - цитирует слова Хуммельса pianetamilan.it.

Дортмундская «Боруссия» лишь один раз в своей истории выигрывала Лигу чемпионов - это случилось в 1997 году.