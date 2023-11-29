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​Тео Зидан включён в заявку на игру «Реала» с «Наполи»

29 Ноября 2023 • 03:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Наполи
1 1.87 X 3.85 2 4.15
Через 19 ч. 28 мин.

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти объявил заявку на матч Лиги чемпионов с «Наполи», и в нее включен Тео Зидан - 21-летний сын Зинедина Зидана. Для Тео это первый вызов в основную команду «Реала» и случится это в важном матче против «Наполи».

Доселе он выступал за «Реал Кастилью», сыграв во второй команде «Реала» более шестидесяти матчей с 2021 года. Футболист, играющий в полузащите, регулярно привлекается в юношеские и молодежные сборные Франции, в частности, в 2019 году, когда он принял участие в чемпионате Европы U17 в составе соответствующей сборной.

Напомним, что мадридский «Реал» уже обеспечил себе выход в следующий раунд турнира.


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