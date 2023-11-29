​Пиоли: «Тиав выбыл из строя на несколько матчей»

Неудачно прошел для «Милана» матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, команда Стефано Пиоли проиграла «Боруссии» и резко ухудшила свои шансы на прохождение в следующий раунд. Вдобавок, команда Пиоли понесла очередную потерю - травму получил защитник Малик Тиав. Пиоли заявил, что Тиав выбыл из строя на несколько матчей.

- Мы несколько раз в этом матче могли выйти вперед, и все тогда было бы иначе. Что касается потери Тиава, то, я думаю, мы потеряли его на несколько матчей, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В последнем туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Ньюкаслом».