​Пиоли: «Получили то, что заслужили, не использовав свои шансы»

Итальянский «Милан» потерпел крах в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов, проиграв дортмундской «Боруссии». Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги матча, он считает, что его команда получила то, что заслужила не использовав свои голевые возможности.

- Я думаю, что в решающие моменты матча мы не смогли использовать свои голевые возможности, в отличие от соперника. А в конце игры уже не было должнойэнергии, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В последнем туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» сыграет на выезде с английским «Ньюкаслом».