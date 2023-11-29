​«Фейеноорд» забил дважды в свои ворота - с клубами из Нидерландов такого не случалось с 1970 года

Неудачно сложился для «Фейеноорда» матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов - команда проиграла мадридскому «Атлетико» со счетом 1:3 и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Роттердамцы дважды поразили свои собственные ворота, что и стало основой поражения.

Ранее с клубами из Нидерландов подобное случалось только дважды - в 1960 году дважды в свои ворота забил другой роттердамский клуб, «Спарта», тогда это случилось в игре против шотландского «Глазго Рейнджерс». А спустя десять лет «АДО» дважды забил в свои ворота в игре с английским «Вулверхэмптоном».