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​«Надо выигрывать в Ньюкасле» - Рейндерс сохраняет оптимизм

29 Ноября 2023 • 02:10 Комментировать
Милан
1:3
Боруссия Д

Звонкой неудачей закончился матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Милан» проиграл «Боруссии». Теперь итальянская команда опустилась на последнее место в турнирной таблице, хотя еще не лишилась шансов на продолжение борьбы весной. Тем не менее, полузащитник Тиджани Рейндерс старается сохранять оптимизм - он верит в победу в Ньюкасле, хотя даже она ничего «Милану» не гарантирует.

- Мы старались победить, жаль, что вместо этого проиграли. Честно говоря, наша судьба теперь не в наших руках уже. Но пока шансы сохраняются, надо выигрывать в Ньюкасле и смотреть, что будет дальше, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan,it.


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