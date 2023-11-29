​«Надо выигрывать в Ньюкасле» - Рейндерс сохраняет оптимизм

Звонкой неудачей закончился матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Милан» проиграл «Боруссии». Теперь итальянская команда опустилась на последнее место в турнирной таблице, хотя еще не лишилась шансов на продолжение борьбы весной. Тем не менее, полузащитник Тиджани Рейндерс старается сохранять оптимизм - он верит в победу в Ньюкасле, хотя даже она ничего «Милану» не гарантирует.

- Мы старались победить, жаль, что вместо этого проиграли. Честно говоря, наша судьба теперь не в наших руках уже. Но пока шансы сохраняются, надо выигрывать в Ньюкасле и смотреть, что будет дальше, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan,it.