«ПСЖ» показал худший результат после пяти туров в Лиге чемпионов за 19 лет

Французский «ПСЖ» не без везения избежал поражения в домашней игре с «Ньюкаслом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижане и «сороки» сыграли вничью, 1:1. Теперь у команды Луиса Энрике семь баллов и второе место турнирной таблицы группы F.

Как сообщает Opta Sports, «ПСЖ» повторил свой худший результат по очкам на данном этапе в Лиге чемпионов с сезона-2004/05.

«Это был последний сезон, когда игроки «ПСЖ» не вышли из группы в турнире. Также в том розыгрыше ЦСКА дважды обыграл «ПСЖ», а Сергей Семак забил парижанам четыре гола», - вспоминают знатоки статистики.

Больше подробностей о спасении «ПСЖ» перед публикой «Парк де Пренс» - в нашем ревью.