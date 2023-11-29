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«ПСЖ» показал худший результат после пяти туров в Лиге чемпионов за 19 лет

29 Ноября 2023 • 01:24 Комментировать
ПСЖ
1:1
Ньюкасл
окончен

Французский «ПСЖ» не без везения избежал поражения в домашней игре с «Ньюкаслом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижане и «сороки» сыграли вничью, 1:1. Теперь у команды Луиса Энрике семь баллов и второе место турнирной таблицы группы F.

Как сообщает Opta Sports, «ПСЖ» повторил свой худший результат по очкам на данном этапе в Лиге чемпионов с сезона-2004/05.

«Это был последний сезон, когда игроки «ПСЖ» не вышли из группы в турнире. Также в том розыгрыше ЦСКА дважды обыграл «ПСЖ», а Сергей Семак забил парижанам четыре гола», - вспоминают знатоки статистики.

Больше подробностей о спасении «ПСЖ» перед публикой «Парк де Пренс» - в нашем ревью.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ

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